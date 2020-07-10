رئيس كازاخستان يهدد بإقالة حكومته

صرح قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان، اليوم الجمعة، أنه قد يقيل الحكومة إذا فشلت إجراءات العزل التي فرضتها للمرة الثانية لمدة أسبوعين في كبح تفشي فيروس كورونا في الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى، حسبما ذكر موقع رويترز.

ونقل مكتب توكاييف عنه القول "ستثور تساؤلات حول قدرة الحكومة على العمل بتشكيلتها

الحالية" إذا لم يحدث تحسن بحلول نهاية الإغلاق.

وسجلت كازاخستان، التي فرضت إجراءات عزل عام جديدة في الخامس من يوليو ، نحو 55 ألف إصابة بكوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، بما في ذلك 264 وفاة. وارتفع عدد الحالات الجديدة يوم

الخميس إلى رقم قياسي يومي بلغ 1962 قبل أن ينخفض ​​إلى 1726 اليوم الجمعة.

كما أمر توكاييف مجلس الوزراء بإنعاش الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يونيو حيث تضرر قطاع الخدمات بسبب الإغلاق الأول من مارس إلى مايو وعانى قطاع النفط والغاز الرئيسي من انخفاض الأسعار.

وقال توكاييف إن الحكومة ستخصص 363 مليون دولار إضافية لمكافحة تفشي كوفيد-19.