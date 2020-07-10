إغلاق جميع المدارس في هونج كونج بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

علق مكتب التعليم في هونج كونج، اليوم الجمعة، الدراسة في جميع المدارس اعتبارًا من يوم الإثنين بعد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا الناتجة عن انتقال العدوى محليًا مما عزز مخاوف من تجدد انتشار المرض في المدينة، حسبما ذكر

موقع رويترز .

غالبية المدارس في المدينة مغلقة منذ فبراير حيث تحول الكثير من الطلبة للدراسة عبر الإنترنت وتلقي الدروس عبر دائرة تلفزيونية. والكثير من المدارس الدولية في عطلة صيفية بالفعل.

وسجلت المدينة 42 إصابة جديدة بالفيروس يوم الخميس منها 34 إصابة حدثت نتيجة انتقال العدوى محليًا في ثاني يوم على التوالي لزيادة عدد حالات العدوى المحلية.

وقال وزير التعليم كيفن يونج إن بعض الحالات الجديدة تشمل طلبة وآباءهم.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في المدينة منذ نهاية يناير 1366 حالة وتوفى سبعة أشخاص بالمرض.