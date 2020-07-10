الكشف عن محتوى رسالة عمدة سيؤول الأخيرة بعد العثور على جثته

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وجاء في الرسالة: “أعتذر للجميع. وأشكر كل من كان معي في حياتي. إني أشعر بالذنب تجاه عائلتي، فقد سببت لهم ألما شديدا”. كما طلب بارك وون سون حرق جثته، ونثر الرماد فوق قبر والديه، مودعا الجميع.

وكشف مسؤول بمجلس بلدية سيؤول عن وصية “بارك” للصحفيين، اليوم الجمعة، في مستشفى جامعة سيئول الوطنية حيث تم تخصيص مراسم العزاء له.

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وعثرت الشرطة على جثة بارك -الذي يعتقد أنه انتحر- أثناء عملية التفتيش حول منطقة جبل بوك-آك في سيئول، بعد إبلاغ ابنته عن اختفائه في وقت سابق.

أفادت شبكة “إس بي إس” أن إحدى سكرتيرات بارك قدمت شكوى إلى الشرطة، قبل الحادثة بيوم واحد، بدعوى التحرش الجنسي.

قال تقرير “إس بي إس”، إن السكرتيرة أخبرت محققي الشرطة، أن عددًا غير محدد من الموظفات الأخريات في سول سيتي هال –المقر الحكومي للمدينة- تعرضن لتحرش جنسي من قبل بارك.