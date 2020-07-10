كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكويت: تسجل حالة وفاة و740 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة فى الكويت، اليوم الجمعة، تسجيل 740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الإصابات المؤكدة فى البلاد إلى 53580 إصابة، كما سجلت حالة وفاة واحدة جراء إصابتها بالفيروس.

ووفقا للبيان اليومى لوزارة الصحة الكويتية، أعلن الدكتور عبد الله السند، متحدث الوزارة، أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع بذلك إلى 383 حالة حتى اليوم الجمعة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.