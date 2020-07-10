كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الأوضاع في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الدائمين، عبر تقنية الفيديو، الوضع في ليبيا وجنوب شرقي أوكرانيا ومنطقة البلقان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "تم تبادل الآراء حول عدد من القضايا الدولية، وعلى وجه الخصوص، تم التعبير عن الأسف لانعدام أي ديناميكية في تسوية الأزمة في شرقي أوكرانيا... وكييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك أو باريس".

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ووفقاً لبيسكوف، تم التطرق في الاجتماع، إلى "الوضع في ليبيا، مع التركيز على عدم وجود بديل للتسوية السلمية في هذا البلد".

كما لفت إلى أنه "في سياق شؤون البلقان، تمت الإشارة إلى ضرورة بناء جميع العمليات مع مراعاة القرار الأساسي لمجلس الأمن الدولي رقم 1244"، وذلك بالإضافة إلى مناقشة قضايا المجتمع والاقتصاد المدرجة على أجندة روسيا الداخلية.

وحضر الاجتماع كلا من رئيسي غرفتي البرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو وفياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو، ووزيري الخارجية سيرغي لافوروف، والداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين، فضلاً عن ممثل الرئيس الروسي الخاص لشؤون حماية البيئة والنقل سيرغي إيفانوف.