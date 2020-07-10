كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاهل الأردن يعزي رئيس دولة الإمارات في وفاة نائب حاكم الشارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، برقية تعزية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وأعرب الملك عبدالله، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، وأن يلهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأسرة الفقيد الكريمة والشعب الإماراتي جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث الملك برقية تعزية مماثلة إلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى في دولة الإمارات حاكم الشارقة.

وعبر الملك عبدالله، عن أحر التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي والأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.