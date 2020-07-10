بنكيران يخرج عن صمته: قَلِقُُ مما يحدث في “البيجيدي” ولا أريد أن أُعْتبَرَ ميتا قبل أن أموت

خرج رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، اليوم الجمعة، عن صمته بشأن أحداث وتحولات المشهد السياسي في المملكة عامة، وفي حزبه “العدالة والتنمية، على الخصوص.

وفي تصريح هو الأول منذ أشهر، أبدى بنكيران في حديث لصحفية “عربي 21”: “قلقه إزاء الأوضاع السياسية داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم في بلاده، وطريقة إدارته، كما أبدى قلقه إزاء تطورات الأوضاع بالمنطقة المغاربية والعربية عموما”.

ورفض بنكيران، بحسب الصحفية، توضيح أسباب قلقه، ورؤيته للأوضاع داخل حزبه وفي المنطقة، لأنه يعتقد أن الظروف غير مناسبة.

وذكر بنكيران أنه يؤمن بمقولة زعيم حزب الاستقلال الراحل علال الفاسي، التي نقلها عنه الراحل عبد الرحيم بوعبيد: “لا أريد أن أُعتبر ميّتا قبل أن أموت”، في إشارة إلى رغبته في الفعل وعدم الركون إلى الموت المعنوي.

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وقال بنكيران: “منزعج من كل ما يقع هذه الأيام في منطقتنا، خصوصا داخل حزب العدالة والتنمية الذي أنتمي إليه، لكنني لا أريد الحديث الآن”.

وأشار بنكيران إلى متابعته الدقيقة للأوضاع السياسية في كل من تونس وليبيا، وقال بأنه يشعر بقلق كبير على التجربة التونسية، وأنه يتألم كثيرا لما يجري في ليبيا.