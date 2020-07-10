فيلم الجم يعرض في كوريا الجنوبية

يشارك الفيلم المغربي “معجزة السيد المجهول”، في فعاليات “مهرجان الفيلم العربي” في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، الممتد من 16 إلى غاية 21 من يوليوز الجاري.

وأعلن مهرجان الفيلم العربي، عبر موقعه الإلكتروني، أنّ فيلم “معجزة السيد المجهول ” للمخرج علاء الدين الجم، سيعرض مرتين في يومين منفصلين.

وتعرض فعاليات مهرجان سيول في دورته التاسعة، بالتوازي في مدينة بوسان، جنوب شرقي كوريا، بغية تسليط الضوء على الإنتاج السينمائي العربي، وتقريبه من شريحة أوسع.

ويشارك في الفيلم الممثلون يونس بواب، وصلاح بن صلاح، وعزيز يريس، وأنس الباز.

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مخرج الفيلم، علاء الدين الجم، هو ابن أخ النجم الكوميدي الشهير محمد الجم، وقد أنجز فيلمه عن حكاية لص سرق المال، وخبأه في أرض صحراوية، وبنى فوقه قبرا، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه، إذ أمضى عقوبته السجنية، وهو يعتقد أن ماله في مأمن في القبر.

وفوجئ السارق بأن القبر، الذي بناه تحول إلى ضريح يزوره المرضى للشفاء، فحاول وضع خطط تمكنه من الوصول إلى المال عن طريق نبش القبر..

وشارك “معجزة السيد المجهول” في مهرجان مراكش بدورته الماضية، وقبل ذلك في مهرجان كان ضمن فئة “أسبوع النقاد”.