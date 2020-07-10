خلاف عائلي يتسبب في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها “مقدم” ضواحي أزيلال – التفاصيل

اهتزت جماعة تاكلفت في إقليم أزيلال، ليلة أمس الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها عون سلطة برتبة “مقدم” إثر خلاف عائلي مع صهره.

وحسب مصادر محلية، فإن خلافا عائليا بين الهالك، وزوج ابنته تطور إلى جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها أب لـ 8 أطفال، يبلغ من العمر 52 سنة، متأثرا بضربة على مستوى الرأس.

وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف استنفارا لمختلف السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا حول الحادث، فيما فر المشتبه فيه إلى وجهة غير معلومة، إذ لاتزال الأبحاث جارية لتوقيفه.

وأديعت جثة الهالك مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.