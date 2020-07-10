حرب الطرق.. 3 قتلى وعدد من الجرحى في حادث اصطدام عدد من السيارات ضواحي تادلة!

عرفت الطريق الوطنية، الرابطة بين مدينة قصبة تادلة، وأبي اجعد، حادث سير خطير، اليوم الجمعة، حيث اصطدمت عدد من السيارات، ما أدى إلى 3 وفيات، وعدد من الإصابات.

وأفادت مصادر “اليوم 24″ أن حادثة سير خطيرة وقعت، صباح اليوم، حيث جرى اصطدام عنيف بين سيارتين من نوع C15، وأخرى عائلية، كانت قادمة من الاتجاه المعاكس.

وأَضاف المصدر ذاته أن الحادث تسبب في مصرع أم، وشخصين آخرين، فيما نقل ثلاثة أشخاص آخرين على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات في المستشفى الجهوي ببني بعد إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة.

وعرف مكان الحادث حالة استنفار لمختلف السلطات المحلية، حيث حلت في عين المكان عناصر الدرك الملكي، ومصالح الوقاية المدنية، فيما تم نقل جثة الهالكين إلى مستودع الأموات بأمر من النيابة العامّة، فيما تم بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث.