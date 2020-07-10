الضفة: إصابات في سلفيت وكفر قدوم خلال مواجهات مع الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عشرات الفلسطينييّن بالاختناق اليوم، الجمعة، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت رفضا لمخطط الضم الإسرائيلي.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وأضاف أن المشاركين رددوا الشعارات الوطنية الرافضة لمخطط الضم، والداعية إلى تصعيد المقاومة الشعبية.

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وفي نفس السياق، أصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في صدره اليوم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة كفل حارس، شمال سلفيت، عقب تشييع جثمان الشهيد إبراهيم أبو يعقوب.

وأفادت وزارة الصحة، بأن الشاب الذي يبلغ من العمر 24 عاما أصيب بعيار "مطاطي" اخترق صدره، أدخل إثرها إلى غرفة العمليات في مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت، وأن وضعه مستقر.

يذكر أن أبو يعقوب استشهد مساء أمس بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه أثناء تجوله وصديقه داخل البلدة.