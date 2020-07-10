خليفة الإنسانية توزع مساعدات تموينية ل 833 أسرة في مدينة حديبو بسقطرى

الجمعة 10 يوليه 2020

صورة أرشيفية

استكلمت مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، برنامجها الإغاثي، أمس الأربعاء، في سلعة مربعات لمركز 30 نوفمبر في مدينة حديبو بمحافظة سقطرى.

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وتلقت 402 أسرة في مربعات السلام، ومصاقبهن، واللؤلؤ، والنور، والوفاء، والساحلي، والسابع، مساعدات تموينية متنوعة.

كما وصلت أعداد المستفيدين من مساعدات مؤسسة خليفة في جميع مربعات المركز إلى 833 أسرة.

ورحب الأهالي بالجهود الإغاثية لمؤسسة خليفة، مشيدين بدور الأذرع الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف أنحاء الأرخبيل.