الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الأوروجواى لتعزيز جهودها فى مكافحة كورونا

الجمعة 10 يوليه 2020

صورة أرشيفية

قامت دولة الإمارات، بإرسال طائرة مساعدات تحتوى على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الأوروجواى، لدعم جهود 7 آلاف من العاملين فى القطاع الصحى لاحتواء فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19".

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وقال سعيد راشد عبيد سيف الزعابي سفير الامارات لدى الأرجنتين سفير غير مقيم في الأوروجواي -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم الاربعاء، " إن الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية متميزة مع الأوروجواى، وتميزت بطابع التوافق في المواقف السياسية والتعاون في مختلف المجالات" .

وأوضح سفير الإمارات أن إرسال المساعدات الطبية تأتي لتؤكد حرص الإمارات على تطوير وترسيخ العلاقات الودية وتوثيقها على الأصعدة كافة بين البلدين خاصة في مجال تعزيز الجهود الصحية والوقائية ودعم العاملين في المجال الطبي " .

يذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1046 طنا من المساعدات لأكثر من 71 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي .