شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تطالب بموقف دولي حازم تجاه أنشطة النظام الإيراني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:04 مساءً, 10 يوليو 2020 م المناطق - واس قالت الحكومة اليمنية إن المحاولات الإرهابية المتواصلة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية لاستهداف خطوط الملاحة الدولية تنفيذ حرفي لتهديدات قيادات النظام الإيراني والحرس الثوري بغلق البحر الأحمر وباب المندب أمام ناقلات النفط وسفن التجارة الدولية، وتأكيد إضافي على تبعية الميليشيا وانقيادها الكامل خلف طهران‏.

ودانت الحكومة اليمنية محاولة استهداف الميليشيا الحوثية الفاشلة لسفن التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب باستخدام زورقين مفخخين، وفقا لما ذكرته اليوم الجمعة وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة، معمر الإرياني، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة هذه الممارسات الإرهابية، واتخاذ موقف حازم تجاه أنشطة النظام الإيراني المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم، ودعم الحكومة لاستعادة الدولة، وتثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة الدولية، وتوفير حياة كريمة لليمنيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية تطالب بموقف دولي حازم تجاه أنشطة النظام الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.