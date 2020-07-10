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37 حريقاً خلال 24 ساعة في غابات اليونان

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قالت هيئة الحماية المدنية في اليونان اليوم الجمعة أن عدم سقوط الأمطار لعدة أيام مع ارتفاع درجات الحرارة، التي وصلت إلى 36 درجة مئوية، ساهما في اندلاع العديد من حرائق الغابات في البلاد.

وأوضحت الهيئة أنه تم تسجيل 37 حريقا في الغابات والأدغال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو ما استدعى إطلاق عمليات إطفاء واسعة باستخدام مروحيات وطائرات.

وسارعت السلطات اليونانية بإخلاء مخيمات للأطفال وقرى رغم أن مخاطر تضررها منخفضة، حيث إن حرائق الغابات التي اندلعت شرق العاصمة اليونانية في عام 2018 أدت مقتل 100 شخص.

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