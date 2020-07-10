شكرا لقرائتكم خبر عن 37 حريقاً خلال 24 ساعة في غابات اليونان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الهيئة أنه تم تسجيل 37 حريقا في الغابات والأدغال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو ما استدعى إطلاق عمليات إطفاء واسعة باستخدام مروحيات وطائرات.
وسارعت السلطات اليونانية بإخلاء مخيمات للأطفال وقرى رغم أن مخاطر تضررها منخفضة، حيث إن حرائق الغابات التي اندلعت شرق العاصمة اليونانية في عام 2018 أدت مقتل 100 شخص.
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