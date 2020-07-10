بالصور.. انطلاق صهاريج الاوكسجين من البصرة إلى ذي قار

تنشر الخليج 365، بالصور، صهاريج الاوكسجين التي وجه محافظ البصرة اسعد العيداني بإرسالها إلى محافظة ذي قار. ووجه محافظ البصرة اسعد العيداني في وقت سابق من، اليوم الجمعة، باغاثة محافظة ذي قار بـ١٠ اطنان من الاوكسجين.

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