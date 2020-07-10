البصرة تغيث ذي قار بـ١٠ اطنان من الاوكسجين

وجه محافظ البصرة اسعد العيداني، الجمعة، باغاثة محافظة ذي قار بـ١٠ اطنان من الاوكسجين.
واضاف ان "شحنة الاوكسجين غادرت المحافظة وستصل خلال ساعات الى محافظة ذي قار".
وتناقل ناشطون، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر امرأة وشقيقها في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار وهما يشكوان وفاة والدتهما بسبب نقص الأوكسجين.
وأعلن وزير العمل عادل الركابي، اليوم الجمعة، عن ارسال عجلة مليئة بالأوكسجين الى محافظة ذي قار لانهاء ازمة الاوكسجين التي عادت مجددا.
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