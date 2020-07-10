طرق أكثر من سهلة لتمنعي اسوداد الفاكهة... جرّبيها!

ومن أجل منع ذلك ننصحك بأن تضعيه في علبة مخصصة لحفظ الطعام مع قطعة مقشرة من البصل. وبعد ذلك غطي العلبة واحفظيها في الثلاجة.

أما إذا كنت تواجهين مشكلة اسوداد قطع التفاح فمن المفيد أن تلجئي إلى هذه الحيلة: قطعي الحبة إلى أرباع وغلفيها في النايلون المخصص لحفظ الطعام.



وإذا كان عليك حفظ نصف حبة ليمون مثلاً يمكن الاعتماد على طريقة سهلة أيضاً. فبدلاً من أن تتركي هذا الجزء يجف في الهواء الطلق قطعيه إلى شرحات دائرية وضعيها في قالب التجميد في الفريزر مع القليل من الماء.