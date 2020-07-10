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طرق أكثر من سهلة لتمنعي اسوداد الفاكهة... جرّبيها!

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من منا لا يحب تناول الأفوكادو يومياً؟ فهو فاكهة لذيذة وغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم. أما المشكلة التي تتم مواجهتها في هذا الصدد فهي أنه لا يمكن غالباً تناول الحبة الكاملة، ما يعني ضرورة حفظ جزء منها. وفي هذه الحالة يتعرض اللب للاسوداد.
ومن أجل منع ذلك ننصحك بأن تضعيه في علبة مخصصة لحفظ الطعام مع قطعة مقشرة من البصل. وبعد ذلك غطي العلبة واحفظيها في الثلاجة.

أما إذا كنت تواجهين مشكلة اسوداد قطع التفاح فمن المفيد أن تلجئي إلى هذه الحيلة: قطعي الحبة إلى أرباع وغلفيها في النايلون المخصص لحفظ الطعام.


وإذا كان عليك حفظ نصف حبة ليمون مثلاً يمكن الاعتماد على طريقة سهلة أيضاً. فبدلاً من أن تتركي هذا الجزء يجف في الهواء الطلق قطعيه إلى شرحات دائرية وضعيها في قالب التجميد في الفريزر مع القليل من الماء.

 

ومن المعروف أنه يمكنك منع اسوداد الموز بتغليف أغصانه بالنايلون اللاصق. وهكذا يمكنك أن تنقذي الفواكه والخضار من التعفن والتلف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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