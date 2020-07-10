بعد منع وقفة التضامن مع سليمان الريسوني بحجة “الطوارئ”.. سلطات الرباط تسمح لأزيد من مائة محام بالتظاهر

سمحت سلطات العاصمة الرباط، اليوم الجمعة، لعدد كبير من المحامين بالمشاركة في وقفة احتجاجية وطنية أمام محكمة الاستئناف، على الرغم من حالة الطوارئ الصحية، المفروضة في البلاد، والتي تم تمديدها، أمس الخميس، إلى غاية 10 من شهر غشت المقبل.

السماح لحشد من المحامين، اليوم، بالمشاركة في احتجاج تحت شعار “لا تنازل عن حصانة الدفاع” وسط العاصمة الرباط، بعدد تجاوز مائة شخص، يأتي بعد أسبوع من منع سلطات العاصمة وقفة احتجاجية، كان يعتزم عدد قليل من الصحافيين، والحقوقيين تنظيمها، مساء الجمعة الماضي، أمام مقر البرلمان، تضامنا مع الصحافي، سليمان الريسوني.

وقفة التضامن مع سليمان الريسوني كان القائمون عليها قد حددوا عدد الحضور في 25 شخصا فقط، بسبب حالة الطوارئ الصحية، وعلى الرغم من ذلك، فإن رجال السلطة تدخلوا، قبل حمل اللافتات، وإطلاق الشعارات، من أجل إبلاغ الحقوقيين، والصحافيين بحجة منع التجمعات خلال فترة الطوارئ الصحية، واستمرار الحجر الصحي.

واحتجاج المحامين، اليوم، خلال حالة الطوارئ الصحية ليس الأول من نوعه، إذ سبق لهم أن وقفوا في احتجاج حاشد في الدارالبيضاء، قبل أيام قليلة، تضامنا مع أحد زملائهم.

يذكر أن الحكومة أعلنت، أمس، تمديدا رابعا لحالة الطوارئ الصحية، المفروضة في البلاد، بسبب جائحة كورونا، وهو التمديد، الذي صدر، أمس، في الجريدة الرسمية، ودخل حيز التنفيذ.