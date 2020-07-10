أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن عددا من مناطق المملكة ستشهد طقسا حارا، غدا السبت، وبعد غد الأحد.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن عمالات، وأقاليم أسا – الزاك ، وبني ملال، وبولمان، والحاجب، وقلعة السراغنة، والسمارة، وفاس، والفقيه بن صالح، وكلميم، والخميسات، وخنيفرة، وخريبكة، ومراكش، ومكناس، ومولاي يعقوب، ووزان، والرحامنة، وصفرو، وسطات، وسيدي قاسم، وتاونات، وتارودانت، وطاطا، وزاكورة ، ستشهد، غدا، وبعد غد، طقسا حارا، إذ ستترواح درجات الحرارة بين 42 و45 درجة.
وتابع المصدر نفسه أن الطقس سيكون حارا نسبيا إلى حار، اليوم الجمعة، بأوسرد، وآسا – الزاك، والسمارة، وطاطا، وزاكورة، كما يتوقع هبوب رياح قوية نسبيا (من 60 إلى 70 كلم/س) من القطاع الشرقي، يوم غد، في طنجة – أصيلة، والمضيق، والفنيدق، والفحص – أنجرة، وتطوان.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس حار على مدى يومي السبت والأحد وهذه هي لائحة المناطق المعنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.