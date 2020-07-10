طقس حار على مدى يومي السبت والأحد وهذه هي لائحة المناطق المعنية

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن عددا من مناطق المملكة ستشهد طقسا حارا، غدا السبت، وبعد غد الأحد.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن عمالات، وأقاليم أسا – الزاك ، وبني ملال، وبولمان، والحاجب، وقلعة السراغنة، والسمارة، وفاس، والفقيه بن صالح، وكلميم، والخميسات، وخنيفرة، وخريبكة، ومراكش، ومكناس، ومولاي يعقوب، ووزان، والرحامنة، وصفرو، وسطات، وسيدي قاسم، وتاونات، وتارودانت، وطاطا، وزاكورة ، ستشهد، غدا، وبعد غد، طقسا حارا، إذ ستترواح درجات الحرارة بين 42 و45 درجة.

وتابع المصدر نفسه أن الطقس سيكون حارا نسبيا إلى حار، اليوم الجمعة، بأوسرد، وآسا – الزاك، والسمارة، وطاطا، وزاكورة، كما يتوقع هبوب رياح قوية نسبيا (من 60 إلى 70 كلم/س) من القطاع الشرقي، يوم غد، في طنجة – أصيلة، والمضيق، والفنيدق، والفحص – أنجرة، وتطوان.