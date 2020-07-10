نتائج قرعة دوري أبطال أوربا.. مواجهة نارية بين الفرق المتأهلة

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوربا، اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية بين الفرق المتأهلة.

وأفرزت القرعة عن مبارة نارية بين الفائز من مباراة نابولي وبرشلونة، والمنتصر من لقاء بايرن ميونخ، وتشيلسي، فيما يصطدم ريال مدريد في حال تخطيه مانشستر سيتي بفريق يوفنتوس أو ليون.

ووضعت القرعة لايبزيج في طريق أتلتيكو مدريد، الذي أقصى ليفربول حامل اللقب من ثمن النهائي، كما أسفرت عن مواجهة قوية بين أتالانتا، وباريس سان جيرمان.

وستقام المباريات المتبقية من دور الـ16 يوميا 7 و8 غشت المقبل، بينما سيقام ربع النهائي بين يومي 12 و15 من الشهر نفسه، وتقام مواجهات نصف النهائي، يومي 18 و19، والنهائي، يوم 23 غشت.

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1- ريال مدريد أو مانشستر سيتي × ليون أو يوفنتوس

2- لايبزيج × أتلتيكو مدريد

3- نابولي أو برشلونة × تشيلسي أو بايرن ميونيخ

4- أتلانتا × باريس سان جيرمان