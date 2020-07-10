الفكاهي الكريمي ينقل إلى المستشفى في حالة حرجة بعد حادثة سير خطيرة

تعرض الفنان الفكاهي الشهير، الكريمي، اليوم الجمعة، لحادثة سير خطيرة، في الطريق السريع الرابط بين مدينتي شيشاوة والصويرة، بعد اصطدام سيارة من نوع بيكوب بدراجته النارية.

مصادر “اليوم 24 “من شيشاوة، أفادت أن الفكاهي الشعبي الشهير بلقب ”الكريمي”، كان على متن دراجته النارية، قبل أن يصطدم مع سيارة من نوع بيكوب، تسير في الاتجاه نفسه.

وأكدت المصادر نفسها أن الكريمي أصيب بجروح على مستوى الرأس، استدعت نقله في حالة حرجة إلى المستشفى في مراكش.

وحل رجال الدرك في منطقة الحادث للمعاينة، ومعرفة ملابساته، وتحديد المسؤولية القانونية المترتبة عنه.