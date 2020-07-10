البريد بنك يحصل على علامة الجودة إيزو 9001 على خدماته البنكية عبر الهاتف المحمول ويجدد شهادة أنشطته في مجال النقديات

حصل البريد بنك على اعتراف دولي مزدوج، بتمكنه من حيازة شهادة الجودة إيزو9001 على خدماته البنكية عبر الهاتف المحمول، وتجديد شاهدة أنشطة النقديات.

وأكد البريد أن هذه الشهادات، التي حصل عليها في شهر يونيو 2020، تجعل منه أول مؤسسة بنكية في المغرب تصادق على خدماته االبنكية عبر الهاتف المحمول، وتؤكد رغبتها الراسخة في رقمنة علاقتها مع زبائنها.

وأكدت نتائج عمليات التدقيق، التي أجرتها هيأة إصدار الشهادات الدولية عن عدم تسجيل أية هفوة متعلقة بمعيار إيزو9001، وهو دليل على درجة نضج، واتساق أنظمة تسيير الجودة، الذي تم وضعه من طرف البريد بنك.

ويمثل الحصول على الاعتراف المزدوج المذكور تأكيدًا على دينامية سياسة الجودة، التي تم وضعها، والتي تضمن، بفضل تبني روح الإبداع، والابتكار من طرف موظفي مجموعة البريد بنك، واعتماد ثقافة إرضاء الزبون، استمرارية نظام تسيير الجودة، المعمول به وتحقيق أهدافه: بتحسين جودة الخدمة باستمرار، وتعزيز ثقافة إرضاء الزبون؛ وتطوير خدمات مبتكرة، وفعالة؛ وتعزيز مكانة مجموعة البريد بنك.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك المذكور أنه حافظ، أيضًا، على شهادة الجودة إيزو 9001، الخاصة بخدمات التحويل بعد إجراء ثاني تدقيق مراقبة من طرف هيأة الاعتماد ” بيرو فيريتاس”.