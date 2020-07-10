الفنانة المغربية جنات حامل بطفلها الثاني

كشف الفنانة المغربية، جنات مهيد، أنها حامل بمولودها الثاني من زوجها المحامي المصري، محمد عثمان.
وشاركت جنات خبر حملها بنشر صورة لها، أمس الخميس، علقت عليها بالقول: “أفتقدكم يا أصدقائي، وأتمنى أن تمر هذه الفترة الصعبة علينا بخير، خذوا حذركم، مع وسم “أنا حامل”.
وتركت جنات خبر حملها سرا إلى غاية الأشهر الأخيرة، وهو ما فعلته تماما مع حملها بطفلتها الأولى .
ورزقت الفنانة المغربية، العام الماضي، بمولودتها الأولى، علما أنها ارتبطت بمستشار السيسي في الانتخابات، المحامي محمد عثمان، في غشت عام 2017.
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