الوزارة تحدد موعد إعلان نتائج الباكالوريا

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم الجمعة، أن إعلان نتائج البكالوريا برسم دورة يونيو 2020، سيكون في أجل أقصاه، يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، توصل الموقع بنسخة منه، أن عملية تصحيح إنجازات المترشحات، والمترشحين، في جميع مراكز التصحيح، والتي بلغ عددها حوالي 375 مركزا، يشارك فيها حوالي 31281 أستاذ(ة) مصحح(ة)، تمت تعبئتهم للقيام بهذه العملية مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية، كما أشارت إلى أن إجراء المداولات، سيتم، ابتداء من يوم الاثنين 13 يوليوز 2020.

وتمكن من إجراء اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2020، 12 مترشحا مصابا بفيروس كوفيد 19، وذلك بالمراكز المحدثة على مستوى المستشفيات الميدانية بكل من “بن سليمان”، و “سيدي يحيى الغرب”، و”بنجرير”.

إلى ذلك، تحددت نسبة تراجع الغش الإجمالية في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2020 في (30%-) مقارنة مع الدورة نفسها عام 2019.

وأشادت الوزارة بانخراط نساء ورجال التعليم في ضمان إجراء اختبارات الاستحقاق الوطني المهم في ظروف جيدة، وبأجواء التعبئة التربوية لشركاء، وفرقاء المدرسة المغربية، وكذا بالدعم النوعي الكبير، الذي تلقته من مختلف السلطات الأمنية، والمحلية في تأمينه وتنظيمه، ومن وسائل الإعلام في مواكبته.