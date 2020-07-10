شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية تعلن خلوها من فيروس كورونا الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، خلو تونس تمامًا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وحدد “المكي” المناطق التي لا توجد بها أي حالات إصابة بمرض “كوفيد 19″، حيث أكد أن المناطق السياحية بتونس خالية تماماً من الفيروس.

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وأشار إلى أنه تمت السيطرة على العدوى المحلية بعد إجراء جملة من التحاليل اللازمة بجزيرة جربة التونسية.