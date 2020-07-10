شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج: تفرض شروط على القادمين من الدول"عالية الخطورة" والان نبدء بالتفاصيل

نشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" اليوم الجمعة أن هونج كونج تعتزم أن تطلب من الآلاف من القادمين من دول "عالية الخطورة" تقديم شهادة تؤكد خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) قبل بدء رحلاتهم. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين، لم تكشف هويتهما، القول إن مسؤولي الصحة في هونج كونج صنفوا باكستان والهند ونيبال وبنجلاديش وجنوب أفريقيا ضمن فئة الدول عالية الخطورة، وذلك بسبب انخفاض معدلات إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هونج كونج: تفرض شروط على القادمين من الدول"عالية الخطورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.