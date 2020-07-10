عمليات بغداد: العثور على صاروخ معد للإطلاق شرقي العاصمة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، العثور على صاروخ معد للإطلاق شرقي العاصمة. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "القطعات الأمنية تمكنت من العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق باتجاه المنطقة الخضراء في جانب الرصافة بشارع القناة". واضافت انه "تم تفكيك الصاروخ ورفعه بدون حادث".

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