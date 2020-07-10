حكومة ذي قار تطالب بتخصيص ماكنات لصناعة الكمامات في المحافظة

طالبت حكومة ذي قار المحلية، الجمعة، الادارة العامة لشركة الصناعات النسيجية والجلود بضرورة تخصيص ماكنات لصناعة الكمامات لرفد ذي قار والمحافظات الجنوبية. وقال مدير معمل نسيج الناصرية رزاق حسين في حديث لـ الخليج 365، إن "موظفي المعمل والبنايات مهيئة لتشغيل هذا المصانع لغرض رفد السوق بالكمامات التي وصلت اسعارها للضعف". وأشار حسين الى ان "مصنع بغداد رُفد بخمس ماكنات لصناعة الكمامات، ويمكن لذي قار والجنوب أن يسد نقص الكمامات في حال تحويل إحدى الماكنات الخمس من بغداد لذي قار".

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