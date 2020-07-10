تناقل ناشطون، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر امرأة وشقيقها في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار وهما يشكوان وفاة والدتهما بسبب نقص الأوكسجين.

تناقل ناشطون، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر امرأة وشقيقها في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار وهما يشكوان وفاة والدتهما بسبب نقص الأوكسجين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شقيقان يشكوان وفاة والدتهما في ذي قار بسبب نقص الأوكسجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.