أطعمة يجب تجنبها عند الإصابة بالبرد والانفلونزا

وضمت قائمة الأطعمة المحظورة حال الإصابة بالبرد، البيتزا، لما تحتويه من نسبة عالية من الدهون المشبعة، مما يضاعف التهابات الجسم ويزيد الاحتقان؛ بالإضافة إلى الحلويات، حيث يتسبب السكر في إضعاف خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مكافحة العدوى.وفيما يتعلق بالفواكه والخضراوات فنصح الأطباء بتجنب الفراولة، الموز، الفلفل الحار، الفودكا؛ لما تحتويه من مواد تزيد من إنتاج الهيستامين في الجسم، مما ينعكس سلباً على الجيوب الأنفية والممرات الأنفية ويتضاعف تكوين المخاط ليشعر المريض بصعوبة كبيرة في التنفس بشكل طبيعي.

وأشار الأطباء إلى أن الحليب ومنتجاته يساعدان على إنتاج المخاط وزيادة السعال والعطس؛ ولا يختلف الأمر كثيراً مع الآيس كريم والذي يضم الدهون المشبعة والسكريات والحليب، مما يتسبب في مضاعفة التهابات الجسم.



وفيما يتعلق بالقهوة الصباحية، نصح الأطباء بضرورة تجنبها، خاصة في حالة الإنفلونزا لما لها من تأثير سلبي على إدرار البول مما يتسبب في إصابة الجسم بالجفاف وتأخير شفائه.