بالصور: ميريام فارس بعدسة ابنها... لن تصدقوا تكلفة إطلالتها

خضعت النجمة ميريام فارس إلى جلسة تصوير خاصّة في منزلها على يد طفلها جايدن البالغ من العمر 4 سنوات.



وشاركت ميريام محبيها ومتابعيها عبر صفحتها الخاصّة على تطبيق "إنستغرام" مجموعة من الصور من جلسة التصوير ظهرت فيها بكامل عفوّيتها حيث علّقت قائلة: "بعدسة جايدن".

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وظهرت ميريام بفستان من النوع التريكو يحتوي على 3 ألوان: الأخضر والأصفر والبينك، كما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة وإكسسوارات مناسبة.

تجدر الإشارة إلى أن ميريام ارتدت فستانًا قصيرًا يصل أعلى الركبة بلغت تكلفته زهاء 900 دولار أميركي، بحسب سعره في موقع البوتيك العالمي "about details".