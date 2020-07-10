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خضعت النجمة ميريام فارس إلى جلسة تصوير خاصّة في منزلها على يد طفلها جايدن البالغ من العمر 4 سنوات.
وشاركت ميريام محبيها ومتابعيها عبر صفحتها الخاصّة على تطبيق "إنستغرام" مجموعة من الصور من جلسة التصوير ظهرت فيها بكامل عفوّيتها حيث علّقت قائلة: "بعدسة جايدن".
وظهرت ميريام بفستان من النوع التريكو يحتوي على 3 ألوان: الأخضر والأصفر والبينك، كما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة وإكسسوارات مناسبة.
تجدر الإشارة إلى أن ميريام ارتدت فستانًا قصيرًا يصل أعلى الركبة بلغت تكلفته زهاء 900 دولار أميركي، بحسب سعره في موقع البوتيك العالمي "about details".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: ميريام فارس بعدسة ابنها... لن تصدقوا تكلفة إطلالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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