وزير العمل: عجلة مليئة بالأوكسجين ستصل ذي قار خلال ساعات

وقال الركابي في تصريح صحفي تابعته السومرية نيو، إن "ازمة الاوكسجين عادت من جديد الى محافظة ذي قار بحسب ما ابلغونا، والاوكسجين الآن على وشك أن ينفذ".

واضاف، "ابلغنا مكتب رئيس الوزراء بسرعة التحرك باتجاه ذي قار لإنهاء أزمة الأوكسجين واوعدونا بالتحرك السريع، كما تم الاتصال بوزير الصناعة وأبلغناه بالوضع، وابلغنا بانطلاق سيارة مملوءة بالأوكسجين الآن وخلال ساعات ستكون بذي قار".



وأشار الى أن "وزير الصناعة طالب ذي قار بارسال صهريج بشكل يومي الى معامل وزارة الصناعة لتجهيزه بشكل يومي بمادة الاوكسجين".