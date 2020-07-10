بلجيكا توسع فرض وضع الكمامات لتشمل المتاحف ودور السينما

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تقر بلجيكا الجمعة توسيع فرض وضع الكمامات الذي سيصبح إلزاميا اعتبارا من السبت في المتاجر ودور السينما وأماكن العبادة و المتاحف والمكتبات، من أجل حماية السكان بشكل أفضل من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الحكومة التي ترأسها صوفي ويلميس، في بيان مساء الخميس "يمكن أن تمتد هذه اللائحة بمرور الوقت وفق الوضع الوبائي في بلدنا. وينصح دائما بوضع الكمامة في الحالات الأخرى".

ووضع الكمامات إلزامي في وسائل النقل العام أو "لدى ممارسة المهن التي تتطلب تواصلا قريبا"، كما هو الحال في صالونات تصفيف الشعر.

ويواجه البلجيكيون الذين لا يمتثلون لهذه التعليمات "عقوبة جزائية" ولا يشمل القرار الأطفال دون سن 12 عاما.

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وأضافت الحكومة أن "القرار الوزاري يتضمن خصوصا إمكانية إغلاق المؤسسات التي تخالف القواعد السارية لعدة مرات".

وأودى وباء كوفيد-19 بحياة نحو 10 آلاف شخص في بلجيكا.

وستتم المصادقة على هذا القرار الذي جاء بناء على توصية مجموعة الخبراء الخميس، من قبل مجلس الأمن القومي يوم الجمعة.