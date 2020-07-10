لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط ٦٢ ألف كمامة بدون ترخيص داخل مصنع بالقطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكن العقيد طاهر خليل، رئيس قسم التحريات بمباحث التموين بالقاهرة، من ضبط مسئول عن مصنع كائن بدائرة قسم شرطة القطامية؛ لقيامه باستغلال المصنع في تصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص"، مُستخدماً علامات تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعُثر بداخل المصنع على 62500 كمامة طبية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
بمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد الهادي، وكيل مباحث التموين، أقر بتصنيعه للمضبوطات بدون ترخيص بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم تحرير المحضر اللازم، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، بإحالة المتهم إلى النيابة العامة.
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