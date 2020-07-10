تحوي 7180 عبوة.. مباحث النهضة تضبط سائق بحوزته عقاقير مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، والرواد إسلام عبد الباقي وحسام مدبولي ومحمود عماد، ضباط مباحث القسم، من ضبط سائق، -مقيم بمحافظة الشرقية- حال استقلاله سيارة، عُثر بداخلها على 6 كراتين؛ تحوي كمية من العقاقير والعبوات الدوائية الخاصة بالتخسيس وحرق الدهون بلغت (260 عبوة كريم - 6920 أمبول)، وجميعهم مجهولين المصدر وغير مصحوبين بأية مستندات تدل على مصدرهم.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، أقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لأمين مخزن بشركة مستلزمات طبية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

كما تم ضبط أمين المخزن، والذى قرر بحضوره لاستلام المضبوطات من الأول "لصالح الشركة محل عمله" لإيداعها بمخزن العقار سكنه تمهيداً لطرحها بالأسواق وعرضها للبيع عبر مواقع التسوق الإلكترونس لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العقيد عمرو الصادق، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.