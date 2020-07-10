السنغال: تسجيل 98 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 7882 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - دكار- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الجمعة تسجيل 98 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء 868 فحصا خلال ال24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس منذ مارس الماضي إلى 7882 مصابا.
وأكد بيان لوزارة الصحة، بثته الإذاعة السنغالية، أنه تم خلال ال24 ساعة الماضية تعافي 142 مصابا ليرتفع عدد المصابين الذين شفوا من الفيروس إلى 5311 مصاباً.
ووصل عدد الوفيات إلى 145 شخصا، ويواصل 2425 مصابا علاجهم في المشافي.
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