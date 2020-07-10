تسجيل 740 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 740 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 53580 حالة فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر اصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 383 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

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وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 740 السابقة تضمنت 487 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 81ر65 في المئة و253

حالة لغير الكويتيين بنسبة 19ر34 في المئة. وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع (248 حالة بمنطقة الاحمدي الصحية) و(165 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(125 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(115 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(87 حالة بمنطقة العاصمة الصحية). وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت بواقع (38 حالة بمنطقة الصباحية) و(31 حالة بمنطقة صباح السالم) و(29 حالة بمنطقة القصر و(27 حالة بمنطقة تيماء) و(24 حالة بمنطقة العيون) و(22 حالة بمنطقة القصور).

ولفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 157 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9983 حالة.

وبين السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4121 مسحة مشيرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 427006 فحوص.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس. وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 527 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) 43214 حالة.