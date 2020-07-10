ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا إلى 12.5 ألف حالة في إيران

سجلت إيران، اليوم الجمعة، 142 حالة وفاة جديدة جراء تفشي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 12447، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

كما سجلت السلطات الصحية الإيرانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة 2262 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع

حصيلة الإصابات إلى 252720 حالة.

وأعلنت الوزارة أن 3319 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.

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وقالت إن عدد المتعافين ارتفع إلى 215015 شخصا، مشيرة إلى أنها أجرت منذ بدء تفشي الوباء 1922501 فحص

تشخيص كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن 9 أقاليم في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: خوزستان، وأذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وكردستان، وكرمانشاه، وهرمزغان، وبوشهر، وخراسان، وإيلام.

كذلك توجد 10 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: طهران، وأصفهان، ومازندران، وغلستان، والبرز، ورمان، ويزد، وهمدان، وأردبيل، وسيستان وبلوشيستان.