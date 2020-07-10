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تراجع وتيرة تفشي فيروس كورونا في موسكو

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قالت السلطات الصحية الروسية، إن موسكو شهدت انخفاض معدل الارتفاع اليومي في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس المستجد في شهد خلال الأسبوعين الماضيين بأكثر من 50%، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بالسيطرة والرقابة على انتشار فيروس كورونا في موسكو اليوم الجمعة رصد 637 إصابة

جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن معدل ارتفاع حصيلة المصابين خلال الأسبوعين الأخيرين أقل بـ57% مما سجل خلال الفترة المماثلة السابقة.

 

ولفت البيان إلى أن معدل الإصابات اليومية في العاصمة انخفض بضعفين تقريبا مقارنة مع ما كان عليه قبل شهر،

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وبأكثر من عشرة أضعاف مقارمة مع ما سجل في ذروة الجائحة.

 

وأكد التقرير أن 45.2 % من المصابين الجدد في سن 18-45 عاما، و29.5% في سن 46-65 عاما، وتتراوح أعمار 11.5% بين 66 و79 عاما و5.5% فوق سن الـ80. وأشار التقرير إلى أن 8.3% من المرضى الجدد أطفال.

 

وبشكل عام سجلت في موسكو منذ تفشي الوباء حتى اليوم 228 ألف إصابة، منها 4087 حالة وفاة.

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