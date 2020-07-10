وزير الخارجية الروسي يعلق على صراع الولايات المتحدة مع الصين

صرح سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة تستخدم في صراعها مع الصين أساليب قذرة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضاف لافروف في تصريح، اليوم الجمعة، أنه "من الواضح أن الولايات المتحدة الآن تدير صراعها مع الصين بطرق غير نظيفة على الإطلاق. الجميع يرى والجميع يعي هذا الشيء. يجري تقديم مطالب أحادية الجانب تأخذ في الاعتبار

مصالح الولايات المتحدة فقط. وإذا تم رفضها أو اقتراح مناقشتها، وما إذا كان ينبغي مناقشة المقترح أو رفضه، سيجري التعامل مع هذا الرفض على أساس أنه غير مقبول، ويتم فرض عقوبات. وإذا كان هناك مجال لمناقشة الاقتراح فإن النقاش يكون قصيرا ويتحول بسرعة كبيرة إلى إنذار وينتهي كذلك بعقوبات".

وأوضح أن الولايات المتحدة تهدد الصين بفرض عقوبات، متهمة إياها بقمع الأويجور والجماعات المسلمة الأخرى وانتهاك حقوق الإنسان، مدعية أن واشنطن تعتبر أن قانون الأمن القومي الذي أقرته الصين في العلاقة بهونغ كونغ يهدف إلى القضاء على استقلالية هونج كونج الذاتية.

وقال وزير الخارجية الروسي إن الصين أكدت عدم صحة هذه الاتهامات والانتقادات، ودعت إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية.