فيديو :رجل أمن يحرج مندوب إيران بالأمم المتحدة ويزيل صورة “قاسم سليماني”

ويُظهر الفيديو ممثل إيران لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إسماعيل بقائي هامانه وهو يلقي كلمة خلال الجلسة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الخميس بينما وضع أمامه صورة لسليماني، ثم يقوم عنصر أمن بإزالتها وهو يتحدث أمام المايكروفون.

وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، إثر غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي في يناير/ كانون الثاني الماضي.

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وقبل يومين انتقدت الولايات المتحدة بشدة، تقريرًا أمميًا خلص إلى أن عملية قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد كانت ”غير قانونية“.

توقع مسؤولين أمنيين في واشنطن قيام إيران بعمليات داخل الولايات المتحدة ، رداُ على اغتيال قائد الحرس الثوري قاسم سليماني ، وفق ما نشرته مجلة أمريكية .

قالت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، نقلا عن تقرير استخباراتي مسرّب، إن المسؤولين الأمنيين في واشنطن، توقعوا عملية انتقامية إيرانية داخل الولايات المتحدة، ردا على قيام القوات الأمريكية باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.

ولفتت المجلة في تقرير، إلى أن واشنطن صنّفت إيران، دائما، على أنها أكبر داعم للإرهاب في العالم، رغم أن العمليات العسكرية التي نفذتها عناصر موالية لطهران تركزت منذ العام 1980 خارج الأراضي الأمريكية، وخاصة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.