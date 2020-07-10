الجيش يجبر الرئيس ترامب على ارتداء الكمامة

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ويعتزم الرئيس ترامب، الذي طالما تفادى ارتداء الكمامة في العلن، ارتداءها عندما يزور القوات الأمريكية في مركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز في مقابلة أجريت يوم الخميس، “أتوقع أن أرتدي كمامة عندما أذهب إلى والتر ريد. أنت في مستشفى. أعتقد أنه شيء مناسب جدا. ليست لدي مشكلة مع الكمامة”.

وقال ترامب إنه سيتفقد الجنود الجرحى وكذلك من يعملون في جبهات الدفاع لاحتواء جائحة كوفيد-19 عندما يزور المنشأة الطبية الحكومية في بيثيسدا بولاية ماريلاند.

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ولم يحدد ترامب موعد زيارته، ولم يرد البيت الأبيض على الفور على استفسار حول جدول أعماله. كانت شبكة “سي.إن.إن” قد ذكرت في وقت سابق أن ترامب يعتزم الذهاب يوم السبت.

ولم يتضح إن كان سيتم تصوير ترامب مرتديا الكمامة لأن مثل هذه الزيارات غالبا ما تكون مغلقة أمام وسائل الإعلام لحماية خصوصية الجنود الجرحى.

وارتداء الكمامة إجراء توصي به منظمة الصحة العالمية، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الذي اجتاح الولايات المتحدة ليضعها على رأس الدول المتضررة من الوباء العالمي، كما سبق ونصح ترامب بارتداء الكمامة خلال مؤتمرات صحفية يومية أثناء ذروة تفشي الوباء في بلاده قبل نحو شهر.