كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين: تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا التاجي، مما رفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 83 ألفًا و585 حالة إصابة.

وحافظت الصين على سجلها الخالي من أي حالات وفاة بمرض "كوفيد-19" منذ 16 أبريل الماضي، ليستقر عداد الوفيات في البلاد عند 4634 حالة وفاة بالفيروس، بنسبة وفياتٍ بلغت 5.54% تقريبًا.

وفي الوقت ذاته، أعلنت السلطات في العاصمة الصينية بكين عدم تسجيل أية حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في بكين، التي تفشى بها الوباء لأول مرة خلال سوقٍ بالمدينة خلال شهر يونيو الماضي.

وتحتل الصين، موطن فيروس كورونا في مدينة ووهان، حاليًا المرتبة الثالثة والعشرين عالميًا في قائمة أكثر بلدان العالم وباءً بالفيروس التاجي

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.