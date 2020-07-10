كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر الاستخبارات العراقية: ضبط 18 قطعة أثرية في وكر لـ"داعش" بالموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الجمعة، عن ضبط 18 قطعة أثرية في وكر يعود لتنظيم "داعش" الإرهابي بالموصل.

وأصدرت الوكالة بيانا أوضحت من خلاله أنه "من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري العراقي واستنادا لمعلومات استخباراتية، ضبطت مفارز الوكالة 18 قطعة أثرية في أحد الأوكار التي كانت تستخدمها عصابات داعش الإرهابية، آنذاك".

وأكدت الوكالة العراقية، أن "تلك القطع الأثرية كانت معدة للتهريب خارج البلاد، حيث تم ضبطها بمحضر أصولي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

ويشار إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي، قد بث في فبراير عام 2015، أي بعد نحو ثمانية شهور من استيلائه على نينوى ومركزها، تسجيلا مصورا، للحظة تدمير الأثار النفيسة، من بينها تمثال لزوجين من الثور المجنح الذي يقدر عمر الواحد منه بنحو 7 آلاف سنة، في داخل متحف الموصل، على يد عناصره الذين استخدموا الفؤوس ومعاول في تنفيذ جريمتهم التاريخية هذه.