كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة اليابانية تحث النقاط الساخنة على اتباع قواعد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الجمعة، نوادي المضيفات والمضيفين على أن تعمل بسرعة لضمان التزامهم بالقواعد لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد بعد أن أصبحت مناطق الحياة الليلية مناطق ساخنة جديدة في عودة ظهور العدوى.

وقال "نيشيمورا" للصحفيين: "نحتاج إلى اتخاذ خطوات بسرعة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "نيشيمورا": "العدوى تخرج من نوادي المضيف والملاهي ومن المهم اتخاذ إجراءات صارمة هناك." "نحن بحاجة للتأكد من أنهم يتبعون الإرشادات بدقة".

جاءت دعوة وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا، المكلف بقيادة الاستجابة اليابانية للوباء في الوقت الذي سجلت فيه طوكيو رقما قياسيا يوميا بلغ 243 إصابة جديدة يوم الجمعة.

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تتزايد العدوى في العاصمة منذ أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ قبل نحو شهر، حيث أصبحت منطقة الضوء الأحمر كابوكيتشو سيئة السمعة مصدرًا رئيسيًا للحالات.

تم العثور على التكتلات لأول مرة بين العديد من الأندية المضيفة في كابوكيتشو، حيث يقوم الشباب الذين يرتدون ملابس أنيقة بترفيه العملاء من النساء على المشروبات، ثم في مضيفات الإناث أو نوادي "الكاباريه".

كما تم العثور على تفشي المرض في نوادي مماثلة في منطقة الضوء الأحمر في اكيبوكورو، وكذلك في بعض المقاهي حيث ترتدي النساء خادمات للترفيه عن العملاء في بلدة أكيهابارا للإلكترونيات.

ولم يذكر بالتفصيل الخطوات التي يريد أن تتخذها الأندية بالضبط لكنه قال إنه سيلتقي بخبراء ورؤساء مناطق الحياة الليلية في وقت لاحق يوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات.