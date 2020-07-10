كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر الشرطة الهندية تقتل شخص متهم بقتل 8 من "الأمن" بالرصاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتلت الشرطة الهندية، اليوم الجمعة، رجلًا اتهم بإصدار أمر بقتل ثمانية من رجال الشرطة عندما حاول الفرار من الضباط الذين احتجزوه بعد استسلامه، حسبما أعلن مسؤولين.

وقال مسؤول كبير في الشرطة في عاصمة الولاية، لكناو: "كنا ننقل دوبي إلى السجن عندما انقلبت سيارة كان عليها ... اضطررنا لإطلاق النار عليه لأنه سرق مسدس شرطي وحاول الفرار"، كما أوردت وكالة "رويترز".

قتل فيكاس دوبي، الذي كان هاربًا لأكثر من أسبوع بعد أن زُعم أنه أمر بقتل رجال الشرطة الثمانية، بالرصاص في ولاية أوتار براديش الشمالية بعد وقوع حادث أثناء نقله إلى الاحتجاز.

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واتهم "دوبي" في 60 قضية جنائية بارتكاب جرائم مختلفة بما في ذلك محاولة القتل، وكان الحديث عن صلاته بالشرطة والسياسيين يسيطر على العناوين الرئيسية منذ تبادل لإطلاق النار الأسبوع الماضي حيث قتل ثمانية من الشرطة وأصيب سبعة.

وقتل اثنان من مساعدي "دوبي" في أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي وتم اعتقال ضابط شرطة تمركز بالقرب من قرية "دوبي" بسبب مزاعم بأنه ساعده على الفرار.

يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة، أوتار براديش هي الولاية الأكثر سكانًا في الهند. لطالما ابتليت بالجريمة والفساد.