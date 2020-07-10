كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر هونج كونج تعلق جميع المدارس بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مكتب التعليم في إقليم هونج كونج، اليوم الجمعة، عن تعليق جميع المدارس اعتبارًا من يوم الاثنين بعد الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المنقولة محليًا، مما أثار مخاوف من تجدد انتشار المجتمع في المدينة.

وأبلغت المدينة عن 42 حالة جديدة يوم الخميس، تم نقل 34 منها محليًا، في اليوم الثاني على التوالي من ارتفاع الإصابات المحلية، كما أوردت وكالة "رويترز".

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وقال وزير التعليم، كيفين يونج، إن بعض الحالات الأخيرة تتعلق بالطلاب وأولياء الأمور.

ويبلغ العدد الإجمالي للحالات في المدينة منذ أواخر يناير الآن 1،366. مات سبعة أشخاص.