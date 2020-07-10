كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تعتقل سبعة بتهمة طعن ضابط خلال الاحتجاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شرطة هونج كونج، اليوم الجمعة، أنها اعتقلت سبعة أشخاص بتهمة "مساعدة" رجل يشتبه في أنه طعن ضابط شرطة خلال احتجاج على قانون الأمن القومي الجديد في 1 يوليو الجاري.

وقالت الشرطة، في مؤتمر صحفي: "ألقت السلطات القبض على خمسة رجال وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 24-71 للاشتباه في ارتكاب جرائم، بما في ذلك مساعدة المشتبه فيه على شراء تذكرة سفر وترتيب النقل إلى المطار"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت الشرطة، أن السبعة المقبوض عليهم قد يواجهون ما يصل إلى 10 سنوات في السجن بتهمة "مساعدة" المشتبه فيه.

وقال ضابط شرطة كبير ياو كين هونج: "نحن لا نستبعد احتمال اعتقال المزيد من الأشخاص بعد ذلك".

في 2 يوليو، اعتقلت الشرطة رجلاً في الرابعة والعشرين من العمر في المطار للاشتباه في أنه طعن وجرح ضابطاً أثناء المظاهرة بعد ساعات فقط من تطبيق القانون الجديد.

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واعتقلت الشرطة أكثر من 300 شخص في أعقاب الاحتجاجات في 1 يوليو، وأطلقت قنابل المياه والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين تحدوا التشريع الأمني الشامل الذي قدمته الصين لإخماد المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة.

يعاقب القانون الجرائم المتعلقة بالانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية، مع عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة.

وعقب الحادث، نشرت شرطة هونج كونج صورًا على "تويتر" لضابط بذراع ينزف قائلاً إنه تعرض للطعن من قبل "مثيري الشغب يحملون أشياء حادة".

تبنى البرلمان الصيني قانون الأمن ردًا على احتجاجات العام الماضي التي أثارتها مخاوف من أن بكين تخنق حريات المدينة وتهدد استقلالها القضائي، الذي تضمنه صيغة "دولة واحدة ونظامان" المتفق عليها عندما تعود إلى الصين.

ونفت بكين التدخل، ويقول مسؤولون إن القانون حيوي لسد الثغرات في دفاعات الأمن القومي التي كشفتها الاحتجاجات.