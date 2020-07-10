لقي شخص مصرعه، صباح اليوم الجمعة، بعد إلقائه بنفسه تحت عجلات أحد القطارات بين عين السبع، وزناتة، بحسب ما جاء في بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وفي تفاصيل الحادث المروع، أوضح المصدر نفسه، أنه حوالي الساعة 07:25، توقف القطار المكوكي السريع رقم 3، الذي يربط بين الدارالبيضاء، والقنيطرة، بشكل مفاجئ بين عين السبع، وزناتة، بعد اصطدامه بشخص، اقتحم المدار السككي، وألقى بنفسه أمام القطار.
وأفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية أن “الحادث تسبب في تعطيل حركة سير القطارات على الخط المذكور، إلى حين تدخل فرق الوقاية المدنية، والدرك الملكي”، وأضاف أنه قدم “اعتذاره لزبائنه عن الإزعاج الناتج عن هذا الحادث المؤسف”.
كانت هذه تفاصيل خبر مروع.. شخص يلقي نفسه أمام القطار الرابط بين الدارالبيضاء والقنيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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